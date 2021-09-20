شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول فعاليات مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الـ14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مؤخرًا أولى فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشرة (الاستثنائية) لعام 2021 تحت شعار "رسالة سلام إلى العالم" على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، والذى تستمر فعالياته حتى 24 من نفس الشهر الحالى، تحت رعاية وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة، وبالتعاون مع وزارة الاّثار والسياحة، وهيئة التنشيط السياحي.

وتشارك 33 فرقة في الورشة التي تضم فرق مصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر وكذلك دول الأردن ورومانيا وفرنسا واليونان وإسبانيا وإندونيسيا وصربيا والسودان وبنجلاديش وجنوب السودان ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان ومصر، تحل دولة الأردن ضيف شرف المهرجان، كما يحتفي المهرجان بالجمهورية التونسية.

وإليكم جدول فعاليات المهرجان فى دورته الرابعة عشر، وتبدأ كافة العروض الساعة 8 مساء:

الإثنين 20 سبتمبر:

- مسرح "بئر يوسف" : فرنسا، بنجلادش، مصر (سماع).

- "قبة الغورى" : إندونيسيا (داعى الندا)، مصر (ال نادى)، مصر (راشى للالحان القبطية).

- "ساحة الهناجر" : سوريا (صدى الشام)، السودان (أصداء البحر)، اليمن.

- "حديقة الحرية" : سوريا (سلطان العارفين)، مصر (الحور).

- "بيت السنارى" : السودان (دنقلا)، فلسطين، مصر (مولاى).

- (قصر الأمير طاز) فرق: مصر (القومية للإنشاد)، سوريا (انوار المصطفى)، إندونيسيا (نونااسرى).

الثلاثاء 21 سبتمبر

- مسرح "بئر يوسف" : سوريا (صدى الشام)، مصر (الحضرة)، مصر (كورال البابا شنودة).

- "قبة الغورى" : سوريا (سلطان العارفين)، مصر (سماء المادحين).

- "ساحج الهناجر" : سوريا (أنوار المصطفى)، مصر (ال نادى)، مصر (الروضة).

- "حديقة الحرية" : مصر (نور النبى)، مصر (مولاى).

- "بيت السنارى" : مصر (راشى للالحان القبطية)، مصر (أعلام المصطفى)، مصر (الابرار).

- "مجمع الأديان" ملتقى الأديان (هنا نصلى معا) بمشاركة ورشة الدول المختلفة.

الأربعاء 22 سبتمبر

- مسرح "بئر يوسف" : السودان (دنقلا)، مصر (فوكابيلا)، الأردن، أسبانيا.

- "قبة الغورى" : مصر (اعلام المصطفى)، جنوب السودان (كورال العائلة المقدسة)، مصر (القومية للإنشاد).

- "ساحة الهناجر" : مصر (سماع)، مصر (كورال البابا شنودة)، فلسطين، رومانيا .

- "حديقة الحرية" : إندونيسيا (داعى الندا)، سوريا (تواشيح)، السودان (أصداء البحر).

- بيت السنارى" : سوريا (صدى الشام)، مصر (نور النبى)، اليمن.

- "قصر الأمير طاز" : مصر (اوصانا)، اليونان، مصر (سماء المادحين).

الخميس 23 سبتمبر

بروفة جنرال بدون جمهور استعدادا لحفل الختام.

الجمعة 24 سبتمبر

حفل الختام برؤية فنية للفنان انتصار عبد الفتاح على مسرح بئر يوسف بالقلعة الساعة 8 مساء.