شكرا لقرائتكم خبر عن 13 فيلمًا فى مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الإسكندرية للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط للدورة الـ 37 المزمع إقامتها في الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر الجاري، والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبد العزيز والمخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط 13 فيلما وهم الفرنسي "خوان"، الإسباني "هذه كانت الحياة"، المغربي "اناطو"، الفرنسي "الليل مكاننا"، المصري "وش القفص"، اليوناني "اكسبرس اسكوبيليتز"، المغربي "مرجانة"، السوري "الظهر إلى الجدار"، اللبناني "يوسف"، "هذه الليالي المظلمة" من البوسنة، "اسدين في الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا و"السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التقى مع إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط برئاسة الكاتب والناقد السينمائي الأمير أباظة وفريق عمل المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا المدير الفني، والناقد محمد يوسف الشريف أمين عام المهرجان، ومحمد مصطفي مدير العروض.

وأبدى الشريف دعمه ودعم المحافظة للدورة الـ 37 من المهرجان التي تنطلق خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري وحتى الأول من أكتوبر المقبل، وتأكيده على حضور حفل الافتتاح الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، معلنا توفير كل الأمور اللوجستية التي يتطلبها المهرجان، مع العمل على حل كل المعوقات التي قد تظهر خلال الفعاليات وتوفير كل السبل لراحة ضيوف المهرجان البالغ عددهم 60 ضيفًا من دول البحر المتوسط.

وكان المهرجان قد أعلن عن احتفائه بالسينما السورية حيث يشهد مشاركة 5 أفلام سورية في مسابقاته المختلفة في عرضها العالمي الأول، بالإضافة إلى تكريم النجم السوري دريد لحام، ومشاركة المخرج السوري جود سعيد في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان.







الفنانة الاسبانية كارلانيتو







المخرج سامح عبد العزيز