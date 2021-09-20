شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين أبو العز: لم أتشاجر مع عمر طارق العريان.. ولم يضربنى بالقلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الممثلة شيرين أبو العز، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوقوع مشاجرة بينها وبين عمر طارق العريان، عارٍ تمام من الصحة، مضيفة أن لم تتشاجر مع نجل طارق العريان، قائلة: "عمر ماضربنيش بالقلم ولم أتشاجر معه، الحكاية من البداية حصلت كنت سهرانة مع صحابى في مكان وقابلت عمر بالصدفة قربت عشان أسلم عليه لأنى أعرفه وتربطنا صداقة عمل سوا كانت معاه بنت شدته، وكل الناس فى المكان خدت بالها، رحت رجعت على الطاولة تانى وكان قاعد على الطاولة جنبنا عمر والبنت اللى معاه وشنا في وش بعض".