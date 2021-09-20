جديد أصالة “غلبان”.. “لمَن يعتقد أنّها ليست قوية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش النجمة السورية أصالة حالة من السعادة الممزوجة بالنشاط الفني، بعد عقد قرانها على الشاعر العراقي #فائق حسن، مدير أعمال الفنّان ماجد المهندس.

وتستعدّ خلال الفترة الحالية للتحضير لعمل غنائيّ جديد، يحمل عنوان “الغلبان”، من ألحان إيهاب عبد الواحد، ومن توزيع أحمد طارق يحيى.

وتتحدّث أصالة عنها، وتصفها بأنها جديدة عليها وعلى الملحّن، وستكون مفاجأة وكلماتها خفيفة الظلّ، كما أنها تنتمي إلى الطابع الشعبي الأصيل.

وخلال حديثها عبر تصريحات إعلامية، وجّهت أصالة رسالة مبهمة حول اسم العمل. وبسؤالها عمّن هو الغلبان، قالت إنّه الشخص الذي يعتقد أنها ليست قوية.

وسبق أن نشرت أصالة صورة لها بصحبة زوجها، عبر “إنستغرام”، ووجّهت له رسالة مفعمة بالحب، حيث قالت: “من وقت أن عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالٍ أحمل له كل الاحترام وكثيراً من الثقة… ولحظة تحوّلت مشاعرنا… كلّ شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة والحب الصادق… معه حسّيت أنّني بخير لأنّه مثل ما تمنيته دائماً وأكثر، يفهمني دون شرح، وأفهمه دون تكلّف، هو واضح وأنا عفوية؛ لهذا نحن معاً نبدأ وكأننا نولد للتو”.

وأضافت: “نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ، سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص، وسنعطيهم من هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر”.

ووجّهت الشكر إلى جمهورها قائلة: “أشكر قلوبكم الطيّبة التي فرحت لي… وأدعو الله أن أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينة لأحبتي وأصدقائي وجميع من حولي… وللغالي الحبيب والصديق، والذي قدر أن يكون عالماً، أنا أعيش من خلال زوجي فائق حسن كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حييت… وأعرف أنك تبادلني الشعور نفسه والعهد ذاته”.

وتوجّهت إلى زوجها بالقول: “لأوّل مرّة أعلن أمام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي… وأتمنّى لنا ما أتمنّاه للناس الطيبين كلهم؛ نعيش بسلام حياة حلوة نقيّه تكون للغد القريب والبعيد قصّة حلوة تُحكى دائماً بابتسامة، ولا يكون فيها لحظة وجع… أعيش أيّاماً تمنيتموها لي وأتمنّى أن تعيشوا مثلها”.