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البدء بتصوير الموسم الثالث من “العاصوف”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة توقف امتدت لأكثر من عام، انطلق اليوم تصوير الموسم الثالث من المسلسل السعودي “العاصوف” والذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر.

الموسم الثالث منه والذي سبق أن صُوّرت مشاهد كثيرة منه، ثم توقف التصوير بسبب جائحة ، تقرر إلغاء ما سبق تصويره، بسبب تغيّر القصة والأحداث، وسيتم تصوير العمل من جديد بأحداث ومشاهد جديدة في بعد تصوير الموسمين الأول والثاني منه في أبو ظبي.

ومن المقرر ان يعرض في شهر رمضان، وسيتطرق إلى حرب الخليج الثانية وغزو الكويت.

المسلسل من بطولة ناصر القصبي، ريم عبدالله، حبيب الحبيب عبدالاله السناني وعبدالعزيز السكريني. وحقق الموسمان الأول والثاني عند عرضه على شاشة “أم بي سي” نجاحاً كبيراً، خصوصاً أنه أثار حنيناً وذكريات لجيل السبعينيات والثمانينيات، مسلّطاً الضوء على هذه الحقبة الزمنية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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