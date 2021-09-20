بالصور – أديل تُعلن ارتباطها رسميًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أشهر من التكهنات، أكدت المغنية الإنجليزية “أديل”، أعلى فناني الموسيقى مبيعًا في العالم، ارتباطها بالوكيل الرياضي الأمريكي “ريتش بول” وذلك من خلال صورة نشرتها على إنستغرام لها معه، بحسب موقع “7 News”.

وبهذا المنشور، حسمت “أديل” الأقاويل التي انتشرت لأشهر حول علاقتها بـ” ريتش بول”، حيث تجعلها الآن رسمية على حساب إنستغرام الخاص بها.

تم ربط علاقة “أديل”، 33 عامًا، و”ريتش بول”، 39 عامًا، لأول مرة عندما تم رصدهما يتمشيان سويًا في شهر مايو الماضي.

ثم اشتدت الشائعات في يوليو عندما تم تصوير “أديل” مع “بول” – الذي يمثل لاعب كرة السلة المحترف “ليبرون جيمس” وغيره من نخبة لاعبي كرة السلة – في المباراة الخامسة من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في يوليو.

ومع ذلك، كانت كل هذه الأمور مجرد تكهنات حتى أكدت “أديل” صحة العلاقة واعترفت بها من خلال منشورها الجديد على إنستغرام، حيث قامت مغنية “Hello” بنشر صورتين لها في ثوب لونه أبيض وأسود، وانتهت بصورة سيلفي أبيض وأسود مع “بول”، متبوعة برمز تعبيري بسيط للقلب، تم التقاطهم في حفل زفاف لاعب كرة السلة الشهير “أنتوني ديفيس” و”مارلين بي”.

وكانت هذه الصور مفاجأة لجمهور “أديل” ليس لكشف هوية حبيبها الجديد فقط ولكن بسبب التحول الجذري في شكلها، حيث أفادت التقارير أن المغنية فقدت 45 كجم من وزنها منذ عام 2019 ، مما أدى إلى تغيير جسدها مع نظام Sirfood الغذائي ونمط حياة صحي جديد.

وفقًا لمجلة Forbes، فإن “ريتش بول” قد صنع لنفسه اسمًا في عالم الرياضة، فهو وكيل رياضي كبير ومؤسس ومدير تنفيذي لمجموعة Klutch Sports Group، وهي الوكالة التي تمثل “ليبرون جيمس” وغيره من لاعبي الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA المشهورين.

الجدير ذكره أن هذه هي أول قصة رومانسية لـ”أديل” منذ انتهاء طلاقها من زوجها السابق “سيمون كونيكي” في مارس الماضي، بعد أن انفصلا في عام 2019. وهما يتشاركان في طفل واحد يُدعى “أنجيلو” يبلغ من العمر 9 أعوام.