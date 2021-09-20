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الأميرة بياتريس أصبحت أماً

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رحبت الأميرة “بياتريس” – حفيدة الملكة “إليزابيث” – وزوجها “إيدو موزي” بابنتهما المولودة حديثًا بينما لم يتم الكشف عن الاسم بعد.

وقد أكد قصر باكنغهام النبأ السار اليوم بعد أن رحبت الأم الجديدة، 32 عامًا، بابنتها في العالم يوم السبت 18 سبتمبر.

قال القصر اليوم: “يسر صاحبة السمو الملكي الأميرة “بياتريس” والسيد “إدواردو مابيلي موزي” الإعلان عن وصول ابنتهما بأمان يوم السبت 18 سبتمبر 2021، الساعة 23:42، في مستشفى وويستمنستر ، لندن. يزن الطفل 6 أرطال و 2 أوقية – أي حوالي 2 كيلو و800 جرام.”

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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