شكرا لقرائتكم خبر عن 39 عامًا مرت على "المعتوه".. فيلم صنع تحول فى نجومية الساحر محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الساحر محمود عبد العزيز العديد من الأدوار المميزة فى مسيرته الفنية، لكنه استطاع فى الثمانينيات أن يتحول من أدوار فتى الشاشة الوسيم إلى نوعية أخرى من الأدوار المركبة والصعبة، وأهلته موهبته الكبيرة لتقديمها بأداء فاق التوقعات، فقدم العديد من الأفلام التي تعتبر من علامات السينما.

وكان من بينهم فيلم "المعتوه" الذى مثل نقله فارقه في حياة "الساحر"، بعدما برع في تجسيد شخصية أحمد رشدي المعتوه، حيثُ اثبت من خلال هذا الفيلم للمخرجين والمنتجين بأنه ممثل يجيد تجسد نوعية مختلفة من الأدوار، قد يبعد عنها البعض ويخشى تقديمها خوفًا من رد فعل الجمهور.

وتمر اليوم الذكرى الـ39 على العرض الأول لفيلم "المعتوه" للنجم الراحل محمود عبد العزيز، إذ استقبلته دور العرض السينمائى أول مرة فى 20 سبتمبر عام 1982.



فيلم المعتوه

والفيلم تأليف بسرى عبد المالك، سيناريو وحوار كمال عطية، إخراج كمال عطية. بطولة: محمود عبد العزيز، عفاف شعيب، مجدي وهبة، جورج سيدهم، فريدة سيف النصر، صلاح نظمى، نظيم شعراوى.

وتدور أحداث الفيلم حول أحمد (محمود عبد العزيز) موظف بحديقة الحيوان، يقع من أعلى سلم منزله ويتم نقله إلى المستشفى، وبعد علاجه يتهم جارته سناء (عفاف شعيب) أنها من دفعته وتسببت في سقوطه وبناء عليه يتم القبض على سناء، وتقديمها للمحاكمة، فيلجأ عادل (مجدى وهبة) زوج سناء إلى أحد أكبر المحامين للدفاع عن زوجته، يظل يبحث زوجها عن أية معلومات عن أحمد من خلال المحيطين به حتي يخرج زوجته من هذه الأزمة.