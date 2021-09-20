هل تتذكرون “لين الصعيدي” نجمة طيور الجنة ؟.. لن تصدق كيف أصبح شكلها الآن.. شابه فاتنة الجمال – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الاثنين 20 سبتمبر 2021 05:49 مساءً - فاجأت لين الصعيدي نجمة طيور الجنة المتابعين بأحدث ظهور لها من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص في موقع “إنستجرام“. وقد انتشر الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب حبّ الجمهور للين وتفاجئهم بتغيّر شكلها، بعد أن عرفوها في طفولتها.

إذ بدت لين بالفيديو مرتدية فستان بنفسجي اللون مع تسريحة شعر أظهرت نعومتها. وأعرب الجمهور عن إعجابها بالمنشور في صفحاتهم، من خلال التعليقات، فعلق متابع: “صارت أكبر مني”، وقال آخر: “لين الصغينونه طالعة قمر نازل من السماء”.

فيما تفاعل البعض بسبب أن لين أصبحت شابة، بينما والدها المنشد الأردنى لم يختلف شكله منذ سنوات، وقال البعض إن لين بدت كأنها زوجة أو خطيبة عمر الصعيدي وليس ابنته.

الجدير ذكره، أن المتابعين تعرفوا على لين الصعيدي منذ مشاركتها وهي صغيرة في قناة طيور الجنة، حيث بدأت الغناء بالقناة مع والدها المنشد الأردني ​عمر الصعيدي​.

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تُعدّ الطفلة لين الصعيدي من الأطفال الموهوبين في مجال الفن الغنائي، وقد اشتهرت بأعمالها الفنّية في القنوات الخاصة بالأطفال، مثل قناة طيور الجنة وقناة نون للأطفال.

لين عمر الصعيدي. وُلدت لين بتاريخ 2005/11/14، وتبلغ من العمر حاليًا 16 عامًا. وُلدت في الأردن، وحصلت على الجنسية الأردنية، وتُقيم في المملكة الأردنية الهاشمية. تعود أصولها إلى فلسطين تحديدًا من بلدة يافا.

درست لين في المدارس الرقمية الأمريكية. والدها هو عمر الصعيدي، مُنشِد كانت بداياته في قناة طيور الجنة الفضائية كمدير للقناة، ثم انتقل للعمل في قناة نون الفضائية كمديرٍ لها أيضًا.

تشتهر لين الصعيدي بالعديد من الأغاني والأناشيد المختلفة، وفيما يأتي مجموعة من أجمل أغاني لين الصعيدي: باقة ورد. يلا ينام. قمر قمر. قمرة دفتري. لون عيونك. أميرة الكون. يا ديرتي هللي. ليل ويعقبه فلق. مدرسة لين. لا تقرصني لا تقرص. مش لين. طق طق. أحلى هدية. صايمين. طبعًا لازم. كثير بحبكم. الله أعطانا. البيوت أسرار. رن الجرس. أحلى خبرية. يلا فيقوا. نني. حكايات. قالوا صغيرة. ليش احنا بنصوم. عنا دار جديدة.

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