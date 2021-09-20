فرقة أدونيس اللبنانية تحيي حفلاً مباشراً في بيروت

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"الخليج 365": تحيي فرقة أدونيس اللبنانية حفلاً موسيقيًا مباشر في مجمّع سبق الخيل (هيبودروم بيروت) مساء الخميس ٢٣ أيلول ٢٠٢١.

فعلى الرغم من المصاعب العديدة التي يواجهها لبنان حالياً، شدّدت الفرقة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، على ضرورة استمرار الفعاليات والنشاطات الثقافية والموسيقية في بيروت، محبةً للمدينة، وايماناً في قيامة الوطن.

ستقدم الفرقة لجمهورها الشبابي الواسع، وللمرة الأولى على المسرح، أغاني حصرية من ألبومها الجديد "أعداء"، الذي صدر في أوائل هذا العام، من خلال حدث جماهيري خالٍ من COVID، هو الأول من نوعه في لبنان، حيث سيخضع جميع الحاضرين إلى اختبار Antigen مجاني على مداخل المجمّع.

كما ويُنظّم أيضًا، داخل حرم المجمّع، ماراثون فايزر واسترازينيكا، بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية، لجميع الفئات العمرية.

يسبق الحفل عرض حصري للفيلم الوثائقي "A Moment of Bliss، الذي يسلط الضوء على يوميات لبنانيات ولبنانيين من فئات اجتماعية مختلفة، في محاولة لتفكيك مفهوم "الهوية اللبنانية".

علق جمهور الفرقة إيجابياً على أسعار البطاقات المدروسة، وهي مبادرة من الفرقة والمنظمين لتمكين محبيها من حضور الحفل، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

