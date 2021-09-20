شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وهانى رمزى: شكرًا للرئيس السيسى إنسانيتك ودعمك لنا تاج على رؤوسنا جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة الكبيرة يسرا، على تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قراره بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، مؤكدة أن إنسانيته ودعمه للفنانين هو تاج على رؤوسنا جميعًا.

وكتبت يسرا، فى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "كل الشكر والتقدير سيادة الرئيس على دعمك للفن ولفنانين مصر، إنسانيتك ودعمك لنا تاج على رؤوسنا جميعا".





كذلك، أعرب الفنان هانى رمزى، عن سعادته بهذا القرار الرئاسى، قائلا فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "قرار السيد الرئيس بشمول الفنانين بالرعاية ضد المخاطر، أعطى للفنانين الطمأنينة والأهمية للقوة الناعمة لمصر، شكرًا سيادة الرئيس السيسى".

ويتضمن القرار، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، التى ربما تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفنى الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفنى والإبداعى والثقافى، التى طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر فى المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع".