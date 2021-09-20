شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يسلم جوائز الأفضل فى ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسلم غدًا النجم مصطفى شعبان، جائزتى أفضل ممثل وأفضل ممثلة في حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى في دورته الـ6، وذلك على مسرح النهار بحضور الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنان سامح بسيونى مدير المهرجان وآخرون.

وافتتح الأسبوع الماضى الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية على مسرح النهار، وذلك بحضور كل من رئيس المهرجان دكتور أشرف زكى، ومدير المهرجان الفنان سامح بسيونى والفنانة فردوس عبد الحميد، والفنان محمود حميدة، ومصمم الاستعراضات الفنان عاطف عوض، الفنان أحمد سلامة، وباقة من فنانى المسرح فى مصر، وبدأ حفل الإفتتاح بإهداء مقدمى الحفل بورتريه كنوع من أنواع التكريم للفنان ورئيس المهرجان دكتور أشرف زكى.

وألقى رئيس المهرجان دكتور أشرف زكى كلمته الذى أكد فيها أن الهدف الأساسي من المهرجان هو تفريغ الطاقات الإبداعية وخرج من المهرجان العديد من المواهب فى السينما والتلفزيون، وتابع: الرعاة هم أساس قيام المهرجان، والمهرجان تكلف مبالغ رمزية وقد بدأ بمبلغ 100 ألف جنيه فقط، وأشكر المخرج أحمد خالد موسى لمجهوده الكبير فى هذا المهرجان.

يذكر أن لجنة تحكيم الدوره السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية هم المخرج أحمد خالد موسى، المخرج مصطفى فكرى، الفنان دكتور مصطفى سليم، الفنان دكتور أحمد عواض، المؤلف محمود حمدان، مصمم الاستعراضات عاطف عوض.