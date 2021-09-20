شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت تعود للولايات المتحدة بعد مشاركة جذابة بمهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة كريستين ستيوارت على الاستمتاع بوقتها بعدما خطف فيلمها الأخير عن الأميرة ديانا الأنظار بمهرجان فينسيا، وعادت من إيطاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا لتقرير "ديلى ميل" الذى أكد أن الممثلة الشهيرة ظهرت للمرة الأولى منذ فترة طويلة بعيدًا عن شخصية ديانا التي تقمصتها بصورة كبيرة في فيلمها الأخير.

كما أضاف التقرير أن كريستين ستيوارت تميزت بلوك مختلف مؤخرًا، من خلال قصة شعرها التى بدت مختلفة عما سبق وظهرت به خلال الآونة الأخيرة.



كريستين ستيوارت

وكانت النجمة العالمية كريستين ستيوارت عبرت مؤخرًا عن اعتقادها بأن روح الأميرة ديانا منحتها توقيع قبول على أداء دور عن حياتها فى فيلم Spencer، حيث تقدم الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، في فيلمها الجديد، حياة الأميرة ديانا التي توفيت في حادث سيارة، عام 1997، واعترفت ستيوارت بأنها عانت من بعض المشاعر الروحية المخيفة أثناء تصوير الفيلم، والذي يركز على فترة ثلاثة أيام خلال موسم الأعياد لعام 1991 عندما كانت ديانا تقيم في ساندرينجهام.



كريستين ستيوارت

وعندما سئلت عما إذا كانت قد مرت بشيء غير طبيعى أثناء أداء دورها، قالت كريستين ستيوارت - حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية: "لا، لكنني شعرت ببعض المشاعر الروحية المخيفة أثناء تصوير هذا الفيلم.. حتى لو كنت أتخيل فقط، لكني شعرت وكأن هناك لحظات حصلت فيها نوعًا ما على التوقيع بموافقة من روح الأميرة ديانا".