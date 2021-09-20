شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يحذر من شخص ينتحل شخصيته بإيهام الناس مشاركته فى فيلم جديد "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المطرب والفنان أحمد فهمى، من شخص ينتحل هويته وصفته عبر منصات السوشيال ميديا والهاتف، مؤكدًا أنه لا يتواصل مع أحد من الجمهور إلا من خلال حساباته الموثقة على تويتر وإنستجرام.

وقال فهمى، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "أنا وصلنى إن فيه شخص بينتحل شخصيتى، سواء على السوشيال ميديا أو بيبعت لناس من رقم فرنسى، على حسب كلام الفنانة رشا رزق، هى بعتتلى وقالتلى إنه تواصل معاها وقالها إنه بيعمل فيلم".

وأضاف فهمى: "أنا عاوز أوجه رسالة لكل الناس، بعد إذنكم أنا لا أتواصل مع أى شخص من الجمهور إلا من خلال حساباته الموثقة على السوشيال ميديا، وغير كده لا أتواصل مع أى شخص بالتليفون، وإذا أنا بعمل عمل فنى فيه جهات مختصة بتتعامل على اختيار الناس وكاست العمل، وأرجو من الجميع تحرى الدقة ويعملوا ريبوت لأى شخص ينتحل اسمى أو أى شخصية عامة".



أحمد فهمى

وسبق وصرح الفنان أحمد فهمى، أثناء استضافته مع فريق واما ببرنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة: "أنا ومحمد نور دائما بنطبل لبعض، وزمان جدا كنا 15 سنة ومرة كنت مصاحب واحدة وميدو بيحب بنت واكتشفنا أن احنا بنحب نفس البنت، وفى الأخر طلعت مصاحبة نادر حمدى وعملنا ليها أغنية حبها جوه القلبين".