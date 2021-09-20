شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة نضال الشافعى: فى غرفة العمليات دلوقتى وأطالب الجميع بالدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هند محمد على، زوجة الفنان نضال الشافعى لـ"الخليج 365" أن زوجها يتواجد حاليًا داخل غرفة العمليات لإجراء عملية ثانية في القولون داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، وطالبت كل محبيه وجمهوره بالدعاء له حتى يخرج من هذه الأزمة بسلام، ومن المقرر أن يغادر المستشفى بعد أيام عقب استقرار حالته الصحية.

وطالب مؤخرًا نضال الشافعي، جمهوره بالدعاء له خلال إجرائه عملية جراحية ثانية، بعد عمليته الأولى لاستئصال المرارة، والتي أجراها مؤخرًا، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "من فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية غدًا إن شاء الله.. اللهم اشفني واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل".

وكان خضع الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، وشارك نضال الشافعى فى موسم رمضان الماضى بعملين؛ الأول مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

كما شارك نضال الشافعي ضيف شرف في مسلسل "الاختيار" والذى حقق من خلاله إشادات كبيرة من خلال تجسيده لدور بدوي مصري يتم القبض عليه من قبل العناصر الإرهابية في سيناء ويحققون معه يكشف عن وطنية البدو المصريين في سيناء وولائهم لوطنهم مصر.