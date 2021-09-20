شكرا لقرائتكم خبر عن كمامة أنيا تايلور تخطف الأنظار فى حفل توزيع جوائز الـ Emmy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت أنيا تايلور الأنظار أثناء تواجدها بحفل توزيع جوائز الإيمى خلال الساعات الماضية، وذلك من خلال إطلالتها التي تميزت بكمامتها التي تماشت مع الفستان التي ارتدته وفقًا لموقع "ديلى ميل" الذى أفرد تقرير مطول أكد فيه أن النجمة الشابة تمكنت من جعل الكمامة بطلة إطلالتها باللون الذهبى الذى تماشى مع الفستان بنفس اللون.



انيا تايلور فى صورة بالكمامة

كما بدت على أنيا تايلور النحافة الشديدة علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الـEmmy، فيما حضر كل من: مج رودريجيز وأنالي أشفورد وبيني فلدستين وسارة بولسون ولوسيا أنيلو وبول دبليو دونز، فيما ظهر كارل كليمونز هوبكينز بملابس نسائية وحضرت هانا اينبيندير وجين سمارت ودان لافي الذي ظهر بإطلالة تشبه "روب" النوم، ويوجين ليفي وكاثرين أوهارا وآني ميرفي.



انيا تايلور

من ناحية أخرى تعيش آنيا تايلور أفضل أوقاتها حاليًا على الصعيد الشخصى والمهنى، فبعدما تألقت خلال الفترة الماضية ونالت العديد من الجوائز بفضل دورها في مسلسل "“The Queen’s Gambitرصدتها أعين المصورين فى وقت سابق خلال عدة صور رومانسية تعكس دخولها في قصة حب جديدة وفقًا لما نشره موقع pagesix.