شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين أبو العز تكشف كواليس خناقة عمر نجل المخرج طارق العريان فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الساعات الماضية دخل عمر نجل المخرج طارق العريان، المستشفى بعد مشاجرة عنيفة مع مجموعة من الشباب فى إحدى الملاهى الليلية فى لبنان، وبدأت قصة الخناقة عندما تشاجرت فتاة كانت ترافق عمر العريان في أحد أماكن السهر مع الممثلة شيرين أبو العز، فقام عمر بصفع شيرين على وجهها، وبعد صفعها تعرض لاعتداء من قبل 10 رجال ليتعرض لإصابات عديدة ما استدعى نقله الى المستشفى هذا ما تم تداوله على السوشيال ميديا.

تواصل ”الخليج 365” مع الممثلة شيرين أبو العز، لتكشف تفاصيل ما حدث في الخناقة، قائلة: "كل الكلام اللى تم تداوله على السوشيال ميديا خطأ عمر ماضربنيش بالقلم، الحكاية من البداية حصلت كنت سهرانة مع صحابى في مكان وقابلت عمر بالصدفة قربت عشان أسلم عليه لأنى أعرفه وتربطنا صداقة عمل سوا كانت معاه بنت شدته، وكل الناس فى المكان خدت بالها، رحت رجعت على الطاولة تانى و كان قاعد على الطاولة جنبنا عمر والبنت اللى معاه وشنا في وش بعض".

وتابعت شيرين:" البنت اللى مع عمر فضلت تعمل حركات استفزازية وكلام مايتقالش، فقام أحد الأشخاص من أصدقائى للبنت، وقالها كفاية الناس كلها بتبص علينا، شيرين معملتش حاجة لكل ده قعدت تزعق له، جه عمر وكان بره وفضل يزعق في الشاب بدل ما يعرف المشكلة اتخنقوا سوا، عمر ضربنى بجردل الثلج على جسمى وطول الخناقة فضلت قاعدة على الكرسى وصحابى دافعوا عنى، جه عمر عايز يمشى من المكان طلع على ترابيزة وبينط رجله اتكسرت، ومحدش لمسه، والخناقة كلها بسبب اسما سليمان هي اللى كانت مع عمر وبدأت الخناقة مش أنا سبب الخناقة وده بالظبط اللى حصل في الخناقة".



شيرين أبو العز شيرين أبو العز



عمر طارق العريان عمر طارق العريان