شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وصية تحية كاريوكا ولماذا أسمت ابنتها بـ"عطية الله"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر ذكرى وفاة الفنانة الاستعراضية تحية كاريوكا، وهى أشهر راقصات زمن الفن الجميل، والتي تميزت وسط فنانات جيلها لما تتمتع به من خفة دم، فضلاً عن موهبتها التي لا يختلف عليها أحد سواء في التمثيل أو الاستعراض، وفى رحيلها تركت وصية لإبنة أختها الفنانة رجاء الجداوى والتي كشفت عنها كما كشفت في لقاء آخر عن سبب تسمية ابنتها "عطية الله".

وقالت الفنانة رجاء الجداوى خلال لقاء تليفزيونى، إن تحية كاريوكا تركت وصية لها بأن توصى الفنانة القديرة فيفى عبده بضرورة العناية بالفتاة التى تبنتها والتى أطلقت عليها اسم "عطية الله"، كما أشار عليها الشيخ محمد متولى الشعراوى، كما ذكرت الجداوى أن خالتها كانت ترغب فى تسمية البنت "عطيات" فى أول الأمر، وأوصتها أيضًا بتوزع زجاجات العطور الخاصة بها على الناس.

بدأت شهرة الفنانة تحية كاريوكا الحقيقية عام 1940 عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض فرقه بديعة مصابنى وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها.

تركت تحية كاريوكا الرقص من أجل التفرغ للتمثيل في السينما بالرغم من أسلوبها الفريد في الرقص الذي وضعت قواعده وحمل بصمتها، وقامت ببطولة عدد كبير من الأفلام البارزة في تاريخ السينما المصرية، منها: لعبة الست، شباب امرأة، خلي بالك من زوزو، أم العروسة، وداعًا بونابرت، السقا مات".

وعملت تحية كاريوكا كذلك في المسرح مع الفنان إسماعيل يس، كما أسست فرقة مسرحية مع الفنان فايز حلاوة عرفت تحية كاريوكا بأنها آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي حيث طورت تحية أسلوبها الخاص، كما تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة وبذلك تكون صاحبة الرقم القياسي في عدد الزيجات بين الفنانات.

و توفيت تحية يوم 20 من سبتمبر في عام 1999 في معهد ناصر الطبي عن عمر يناهز 80 عامًا إثر إصابتها بأزمة حادة في الجهاز التنفسى.