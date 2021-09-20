ورشة للمكياج المسرحي خلال فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري يقدمها إسلام عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقام على هامش الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان يوسف إسماعيل ، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل ورشة للمكياج المسرحي والتنكر الماكيير إسلام عباس.

تضمن الورشة جوانب نظرية حول أساسيات فن المكياج والمؤثرات الخاصة في المسرح والسينما والدراما بشكل عام، ثم جوانب أخرى عملية بتدريب المشاركين على وضع الماكياج ورسمه على الوجه، وتستمر الورشة لمدة أربعة أيام، تبدأ من يوم 4 أكتوبر وحتى 7 أكتوبر، وتبدأ المحاضرات في تمام الثانية ظهرًا، وتستمر حتى الخامسة عصرًا يوميًا بقاعة للتدريب بالمجلس الأعلي للثقافة.

إسلام عباس الشهير بماكيير النجوم، من أشهر خبراء فن الماكياج، وقدم خلال مسيرته كماكيير العديد من الأعمال منها مسرحية "المتفائل" للنجم سامح حسين والفنانة سهر الصايغ، وشارك بفيلم "شهر عسل"، وشارك في برنامج الزفة كماكيير، ومن أبرز مشاركاته مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" للزعيم عادل إمام، ومسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني.

ومن المقرر أن يعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، تفاصيل الدورة الرابعة عشر، في مؤتمر صحفي يقام يوم الأربعاء 22 سبتمبر الحالي، في تمام الساعة الخامسة مساء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والفنان أشرف عبد الغفور، أعضاء اللجنة.