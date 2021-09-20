"تؤكد انحيازه للشعب المصري".. جمعية المؤلفين والملحنين عن مبادرة الرئيس لحماية الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قدمت جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الشاعر مدحت العدل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشادت بالمبادرة التي أطلقها بتوجيه الرعاية الصحية للفنانين وتفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز.

الجمعية في بيان نشرته عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت "يوما بعد يوم، يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي انحيازه اللامحدود للشعب المصري، ولا يألو جهدا على توفير الحياة الإنسانية الكاملة لكل أفراد وفئات هذا الشعب العظيم".

وتابعت "وما مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفنان المصري، وتوفير حياة آمنة له إلا حلقة من حلقات ومبادرات هذا القائد الشجاع عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة لكل المصريين، وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (الساسيرو) وأعضائها من شعراء وملحني مصر إذ تتقدم بأسمى آيات الحب والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الفن والفنان المصري، والتأكيد على قوى مصر الناعمة في التعبير عن الماضي والحاضر والمستقبل الافضل بإذن الله، تؤكد دعمها الكامل لتلك المبادرة الرائعة".

وأضافت "ونعاهدك ايها القائد والزعيم على أن تواصل الجمعية دورها في دعم الأغنية المصرية والعربية وازدهارها وحماية حقوق مبدعيها ليعيشوا حياة كريمة ولتكون تلك الأغنية بحق ومثلما كانت دائما رسالة مصرية إنسانية متحضرة لكل العالم، وتحيا مصر".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي.