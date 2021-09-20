بالصور| محمد كريم يحضر حفل توزيع جوائز "إيمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حضر الفنان محمد كريم حفل توزيع جوائز الـ Emmys 2021، والتي أقيمت فجر اليوم الاثنين في لوس أنجلوس، وسيطر فيها مسلسل التاج على أهم الجوائز.

من ناحية أخرى، يواصل محمد كريم تصوير فيلمه A Day To Die من بطولة بروس ويليز، والذي ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الأمريكية عالية الميزانية، وتطلب تحضيرات كثيرة نظرًا لخطورة مشاهد الأكشن وتأمين الممثلين.

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.

محمد كريم سبق أن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، وحاليا يُعرض على المنصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة هو تطور علاقته بابنه.