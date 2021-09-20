في مصر.. القبض على ممرضات يسرقن مجوهرات المتوفيات بفيروس كورونا!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 46 دقيقة

في حادثة هزت المجتمع المصري، أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة 5 ممرضات بقسم العزل بمستشفى قنا العام بمحافظة قنا، إلى المحاكمة الجنائية لسرقتهن مجوهرات سيدة بعد وفاتها جراء إصابتها فيروس كورونا.

وبحسب المعلومات، قدّم نجل المتوفاة بلاغاً للأجهزة الأمنية يفيد بسرقة مجوهرات من والدته الّتي فارقت الحياة في قسم العزل في المستشفى المذكورة.

وبعد القيام بالتحقيقات اللازمة، كشفت الشرطة أكثر من عملية نهب قام بها طاقم التمريض في “قسم العزل” مسبقاً، متعلّقة بالاستيلاء وسرقة المتعلقات الخاصة بالمرضى وخاصة المتوفين بقسم الكورونا، من دون مراعاة حرمة المتوفين.

ونجحت الشرطة في تحديد هوية المتهمات الخمس وتحرير محضر بالواقعة، لتتولى بعدها النيابة العامة التحقيق وإصدار قرارها المتقدم.