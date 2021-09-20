شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تحيى حفلاً غنائيًا في شرم الشيخ.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة اليمنية بلقيس، اليوم الإثنين، لإحياء حفل غنائي في مدينة شرم الشيخ، الساعة 7 مساء، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة كبيرة من أغنياتها، منها أغنية "دبلوماسى، انتهي، ممكن، حالة جديدة، الحياة حلوة".

وروجت بلقيس للحفل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت البوستر الخاص به، وعلقت: "أشوفكم في شرم الشيخ بمصر 20 سبتمبر".

ويعد هذا الحفل الثالث للمطربة بلقيس بمصر هذا العام، إذ سبقه حفل بأحد النوادى الرياضية بمصر الجديدة، وقدمت خلاله عدد من الأغنيات منها، أغنية للفنانة وردة "بتونس بيك" وأغنية "الحق عليه" لحكيم وأغنية "طبطبة" لحسين الجاسمي وأغنية "ملطشة القلوب" لمصطفي شوقي”، كما أحيت حفل على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور جماهيرى كامل العدد، وقدمت خلاله باقة كبيرة من أغنياتها بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه.

وكانت قد طرحت المطربة بلقيس، منذ أيام أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "جنوب الدرب"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي قدمتها باللهجة السعودية وارتدت خلال الكليب الملابس البدوية لاظهار التقاليد الخاصة بأهل هذه المنطقة التي تمتلك معالم ومظاهر من التراث والفلكلور.

وتعاونت المطربة بلقيس في أغنية "جنوب الدرب" مع كل من الشاعر والملحن تركى الشريف والموزع الموسيقي محمد سلطان، ومكس وماستر المهندس محمد عصمت، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج سلطان العبد المحسن.

وكانت بلقيس فتحي قد طرحت مؤخرا أولى أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان "دبلوماسي" وحققت نجاحا ونسبة مشاهدة تجاوزت الـ 8 ملايين مشاهدة في أقل من شهر منذ طرحها في يوم 20 أغسطس الماضي.

وتعاونت بلقيس فتحي في أغنية "دبلوماسي"، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.