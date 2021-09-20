شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم على السجادة الحمراء لـ حفل جوائز الـ Emmy 2021 (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الممثل المصرى محمد كريم حفل توزيع جوائز الـEmmy 2021، والتقط مجموعة من الصور على السجادة الحمراء، بالحفل الذى أقيم بـ لوس أنجلوس.



محمد كريم

كانت قد رفعت جوائز Emmy 2021، شعار Emmys So White، وذلك بعد فوز أصحاب البشرة البيضاء بجوائز التمثيل، في الوقت الذي ترشح فيه 49 فنانًا من أصحاب البشرة السمراء ولم يفز منهم سوى 3 جوائز فقط، وهو محل انتقاد كبير علي السوشيال ميديا حسبما أكد موقع جاست جيرد، بعد انتهاء حفل توزيع الجوائز والذي أقيم فجر الأثنين ما بين لوس أنجلوس ولندن، وسيطر مسلسل The Crown علي أغلب جوائز التمثيل.

ونالت أوليفيا كولمان جائزة ايمي لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها بالمسلسل، فيما نال جوش أوكونور جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي ونال المسلسل جائزة إيمي أفضل مسلسل درامي وأفضل تأليف وإخراج، فيما نالت جيليان أندرسون جائزة أفضل ممثلة مساعدة وتوبايس مينزيس أفضل ممثل مساعد في المسلسل.



محمد كريم



محمد كريم

ويواصل النجم محمد كريم تصوير مشاهد جديدة من فيلمه A Day To Die من بطولة بروس ويليز، و ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الأمريكية عالية الميزانية وتطلبت تحضيرات كثيرة نظرًا لخطورة مشاهد الأكشن وتأمين الممثلين.

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.



محمد كريم