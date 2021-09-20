شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم وزين عوض فى حفل واحد بمهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة زين عوض بمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين في حفل يجمعها مع المطربة اللبنانية نجوى كرم مساء الخميس المقبل 23 سبتمبر على خشبة المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية العتيقة في جرش.

شاركت المطربة زين عوض من قبل في مهرجان "جرش" بدورته الماضية، في الحفل الذي جمعها بالمطرب التونسي لطفي بشناق، وعزفت فيه يومها سيمفونيات أعذب الألحان المرتبطة بالأرض والفرح والحب، أما الحفل القادم فستقدم أغانيها الخاصة ما بين الفلكلور الأردني والشامي في ريبتوار، حيث أعدت برنامجًا غنائيًا يضمن أغنيتها ذائعة الصيت "يا ترى تهواني" وآخر ميدلي غنائي قدمته للفنانة سميرة توفيق "حيا الله بليالي الصيف"، فضلاً عن الأغاني التي يحفظها جمهورها لها عن ظهر قلب.

ينطلق مهرجان جرش للثقافة والفنون يوم 22 سبتمبر الجاري بالأردن، ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل، متضمنًا العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، بحضور عربي كبير، ومشاركة مصرية في البرنامج الثقافي والفكري، وتحيي الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي أولى حفلات المهرجان على المسرح الجنوبي، وتختتم الحفلات بصوت الأردن الفنان عمر العبد اللات ، ويشتمل برنامج المهرجان على مؤتمر نقدي للرواية العربية، وأمسيات شعرية وقصصية متنوعة بحضور 130 مشاركًا، إلى جانب 35 شاعرًا عربيًّا، بالإضافة إلى الاحتفاليات الموسيقية والغنائية والأوبرا والباليه والفنون البصرية المعاصرة والشعبية.