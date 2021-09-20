شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل جاكسون يعلن تحضيره لفيلم جديد بصورة على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك الممثل العالمى صامويل جاكسون، ظهورًا خاصًا على الشاشة، حيث استطاع الحصول على مكانة متميزة لدى الجمهور كرجل مؤثر لا يمكن المساس به داخل السينما، فهو ممثل متعدد ومتنوع الإطلالات، يقدم الكاريزما والجهد لكل دور.



صموئيل جاكسون

واستغل جاكسون الأعمال الشهيرة له خلال مسيرته، ليعلن عن عمل فني جديد، حيث ارتدى تيشرت عليه صوره لأدوار قام بها في أعماله السابقه، منها دوره في فيلم Captain America ، الذى لعلب فيه دور نيك فيورى، حيث يقوم بلم شمل الفريق، إضافة لصورة شخصيته في فيلم Jackie Brown الذى لعلب خلال أحداثه دور رجل عصابات.

ونشر جاكسون، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورته وهو يرتدى "تى شيرت" مزين بصور شخصيات أعمال سابقة قام بها ونالت إعجاب الجمهور، وعلق النجم العالمى، على صورته ليعلن تجهيزه لعمل جديد، حيث قال: "على وشك إضافة شخصية أخرى لهؤلاء الرجال.. من الرائع دائمًا بدء فيلم جديد".



صموئيل

وينخرط جاكسون في تصوير دوره بمسلسل secret invasion الذى سيذاع على إحدى المنصات في العام المقبل 2022، وذلك حسب موقع ديلى ميل، الذى أكد أن جاكسون يتواجد حاليًا داخل مدينة لندن لاستكمال تصوير دوره، كما رصد التقرير وهو يرتدى كمامته طوال الوقت التزاماً بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

ولعب جاكسون ادوار اخري سابقه مثل: داي هارد ويذ أ فينجينز (موت قاسي مع انتقام) 1995، أ تايم تو كيل (وقت للقتل) 1996، ذا لون كيس غودنايت (قبلة الوداع) 1996، ذا نيغوشيتر 1998، ديب بلو سي (بحر أزرق عميق) 1999، أنبريكإبل (غير قابل للكسر) 2000.