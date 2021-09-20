شكرا لقرائتكم خبر عن نقل عمر نجل طارق العريان إلى المستشفى بعد مشاجرة عنيفة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمر نجل المخرج طارق العريان، المستشفى بعد مشاجرة عنيفة مع مجموعة من الشباب فى أحد الملاهى الليلية فى لبنان.

وبدأت قصة الخناقة عندما تشاجرت فتاة كانت ترافق عمر العريان في أحد أماكن السهر ببيروت مع الممثلة شيرين أبو العز، فقام عمر بصفع شيرين على وجهها، وبعد صفعها تعرض لاعتداء من قبل 10 رجال ليتعرض لإصابات عديدة ما استدعى نقله الى المستشفى.









وخلال الأيام الماضية، انتشرت شائعات تزعم انفصال المخرج طارق العريان عن عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، بعد مرور أكثر من شهر على ارتباطهما، إلا أن نيكول سعفان خرجت ونفت كل الأخبار المتداولة، حيث نشرت عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان الذي يوافق يوم 12 سبتمبر، وظهر في الفيديو "تورتة" مكتوب عليها عيد ميلاد سعيد طارق العريان".

تزامن ذلك مع إعلان زواج طليقته المطربة أصالة، حيث حرصت النجمة السورية، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة تجمعها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".

وكتبت: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".