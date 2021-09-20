شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تكرم أسرة الراحل أسامة نور الدين بعد مشاهدتها لـ أحدب نوتردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، مساء أمس الأحد، اسم الكاتب الراحل "أسامة نور الدين"، وذلك عقب مشاهدتها العرض المسرحي "أحدب نوتردام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وهو أحد أعمال الكاتب الراحل التي ترجمها وكتبها للمسرح، وقام بإخراجه ناصر عبد المنعم، وتسلم التكريم أبناء الكاتب الراحل أسامة نور الدين وهم أسماء أسامة نور الدين، محمود أسامة نور الدين، عمر أسامة نور الدين .

الكاتب الراحل أسامة نور الدين ترجم وكتب العديد من الأعمال المسرحية، حيث ترجم للمؤلف المسرحي يوجين أونيل نصوص أنا كريستي، وراء الأفق، كما ترجم للمؤلف المسرحي تينسي وليامز نص "الحيوانات الزجاجية"، بالإضافة الي ترجمة ومسرحة رواية "البؤساء" لفيكتور هوجو، وغيرها من الأعمال .

"أحدب نوتردام" يقدم يوميًا ماعدا الثلاثاء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، العرض بطولة يحيى محمود، رجوى حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاع، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدي عطية، أزياء نعيمة عجمي، العرض عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو.