هبة طوجي تحتفل بالذكرى الأولى على زواجها من إبراهيم معلوف

كتب امير فتحي في الاثنين 20 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية ” هبة طوجي ” بالذكرى السنوية الأولى لزواجها من الموسيقار ” إبراهيم معلوف ” . فنشرت هبة طوجي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها على إنستجرام تجمعها بزوجها والتي جاءت من فترات مختلفة . وذلك بداية من حفل الزفاف مرورا بشهر العسل ورحلاتهما سويا للبلدان العربية بالإضافة إلى صورا لها خلال فترة الحمل . وكتبت هبة طوجي في تعليقها ومعايدتها لزوجها : ” ذكرى مرور عام واحد على الزواج .. الأب الأروع والأكثر محبة وجمال .. أنا محظوظة لمشاركة العمر معك .، أحبك ” . يذكر أن الفنانة هبة طوجي والموسيقار إبراهيم معلوف كانا قد احتفلا بزواجهما في شهر سبتمبر من العام الماضي في فرنسا .. ورزقا بمولودهما الأول ويدعى ” نائل ” في شهر يونيو الماضي .

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