بكاء عايدة رياض على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية

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كتب امير فتحي في الاثنين 20 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أدلت الفنانة ” عايدة رياض ” بتصريحات لها على هامش تواجدها في حفل إفتتاح مهرجان الفضائيات العربية .
وتحدثت عايدة رياض في تصريحاتها عن الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” والأزمة الصحية التي تعرضت لها الأخيرة مؤخرا متمنية لها الشفاء والعودة إلى أسرتها ومحبيها وجمهورها .
فقالت : ” إن شاء الله ياسمين هترجع بالسلامة وربنا هيشفيها وهترجع لجمهورها الجميل اللي بيحبها في الوطن العربي كله ولولادها ولجوزها ” .
وتابعت وهي متأثرة : ” إنسانة بسيطة وطبيعية وبتحب كل اللي حواليها .. إنسانة حنونة وجميلة ربنا يرجعها لولادها ولجوزها بالسلامة وللدنيا كلها ” .
كما أشادت الفنانة عايدة رياض بمهرجان الفضائيات العربية والقائمين على تنظيمه قائلة : ” مبروك للمهرجان الجميل اللي كل سنة بيبقى أحسن من الأول .. مهرجان جامع الفضائيات كلها بتاعة الوطن العربي ” .
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