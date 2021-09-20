بعد صفعه لفنانة مصرية ..نقل نجل طارق العريان إلى المستشفى ودخوله العمليات إثر مشاجرة بأحد الملاهي الليلية

كتب امير فتحي في الاثنين 20 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وقوع مشاجرة بين ” عمر ” نجل المخرج ” طارق العريان ” وبين مجموعة من الشباب في أحد الملاهي الليلية في لبنان .

وذلك على خلفية تعدي نجل طارق العريان على فنانة مصرية تدعى ” شيرين أبو العز ” وهو الأمر الذي أثار غضب هؤلاء الشباب .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تواجد عمر مع فنانة شابة في أحد الملاهي الليلية .. وحدثت مشاجرة بين الأخيرة وبين شيرين أبو العز .

ليتدخل عمر طارق العريان ويقدم على صفع شيرين أبو العز على وجهها ليقوم أكثر من 10 شباب من المتواجدين بالمكان بالدفاع عنها ومحاوطة عمر وضربه ليتعرض لإصابات كبيرة نقل على إثرها إلى المستشفى ودخل غرفة العمليات .

حيث خضع نجل المخرج طارق العريان إلى ثلاثة عمليات جراحية في قدمه ويديه بسبب الإصابات البالغة والكسور التي تعرض لها من جراء المشاجرة .

يذكر أن ” عمر “هو الإبن الأكبر لطارق العريان من زوجته الفلسطينية ” هالة العطال ” حيث تزوجا عام 1990 .