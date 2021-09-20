القائمة الكاملة لجوائز إيمي.. كيت وينسلت أفضل ممثلة و"The Crown" البريطاني يخطف 7 جوائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حصد المسلسل البريطاني "التاج-The Crown" نصيب الأسد من جوائز إيمي في دورتها رقم 73، التي أقيمت على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس، إذ حصل على7 جوائز، منها جائزة أفضل مسلسل درامي.

ونالت بطلة المسلسل أوليفيا كولمان جائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية، وحصد الممثل جوش أوكونور جائزة أفضل ممثل رئيسي، وتم منح المسلسل جائزة إيمي أفضل عمل درامي، وأفضل تأليف وإخراج، فيما نالت الفنانة جيليان أندرسون جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن شخصية "مارجريت تاتشر" رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، والممثل توبايس مينزيس جائزة أفضل ممثل مساعد عن تجسيد شخصية الأمير "فيليب".

وجاءت قائمة الجوائز كالتالي:

جيسون سيديكيس "أفضل ممثل كوميدي" عن مسلسل "تيد لا سو"، جين سمارت "أفضل ممثلة كوميدية" عن مسلسل"هاكس"، ولوسيا أنيلو "أفضل إخراج مسلسل كوميدي" عن "هاكس"، إلى جانب حصد المخرجة جائزة أفضل سيناريو عن العمل نفسه، مع كتاب السيناريو بول داونز، وجين ستانسكي.

ونال الممثل بريث جولدشتاين جائزة أفضل ممثل مساعد عن المسلسل الكوميدي "تيد لاسو"، ونالت هانا وادنجهام جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن العمل نفسه.

- أفضل مسلسل درامي: The crown على نتفليكس.

- أفضل ممثل درامي: جوش أوكونور عن مسلسل The crown.

- أفضل ممثلة درامية: أوليفيا كولمان عن مسلسل The crown.

- أفضل ممثل مساعد درامي: توبياس مينزيس عن مسلسل The crown.

- أفضل ممثلة مساعدة درامية: جيليان أندرسون عن مسلسل The crown.

- أفضل مسلسل كوميدي: مسلسل Ted Lasso، على أبل tv بلس.

أفضل ممثل كوميدي: جيسون سيديكيس عن مسلسل Ted Lasso.

أفضل ممثلة كوميدية: جين سمارت عن مسلسل Hacks.

أفضل ممثل مساعد كوميدي: بريت جولدشتاين عن مسلسل Ted Lasso.

أفضل ممثلة مساعدة كوميدية: هانا وادينجهام عن مسلسل Ted Lasso.

أفضل إخراج لمسلسل كوميدي: لوسيا أنيلو عن مسلسل Hacks.

أفضل إخراج لمسلسل درامي: جيسيكا هوبز عن مسلسل The crow.

أفضل إخراج لمسلسل محدود: سكوت فرانك عن مسلسل The Queen's Gambit.

أفضل مسلسل محدود: The Queen’s Gambit على نتفليكس.

أفضل ممثل في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني: إيوان ماكجريجور عن مسلسل Halston.

أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني: كيت وينسلت عن مسلسل Mare of Easttown.

أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني: إيفان بيترز عن مسلسل Mare of Easttown.

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني: جوليان نيكلسون عن مسلسل Mare of Easttown.

أفضل سيناريو لمسلسل درامي: بيتر مورجان، في مسلسل The crown.

أفضل سيناريو لمسلسل محدود: ميشيلا كويل، عن مسلسل I May Destroy You.

أفضل سيناريو لبرنامج منوعات: Last Week Tonight with John Oliver.

أفضل سيناريو لمسلسل كوميدي: لوسيا أنيلو، بول دبليو داونز، جين ستاتسكي، عن مسلسل Hacks.