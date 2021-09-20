غداً.. إقامة معرض "66 لعبة" لتكريم الأطفال ضحايا العدوان على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الفنانة ششة كمال، مصممة الديكور المصرية، تجهيزها لافتتاح معرض "66 لعبة"، بهدف إحياء ذكرى الأطفال الذين فقدوا أرواحهم، جراء العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو الماضي.

ومن المقرر أن يُقام المعرض، في السادسة مساء يوم الثلاثاء المُقبل، 21 سبتمبر الجاري، بفندق الريتز كالرتون بمنطقة وسط القاهرة، على أن يُلقي الضوء على 66 طفلاً فقدوا حياتهم بسبب العدوان الإسرائيلي، من خلال عرض ألعابهم ومقتنياتهم بشكل مبتكر، يحمل رؤية فنية من تنفيذ وإبداع ششة كمال.

من جانبها، عدّت "كمال" هذا المعرض "وقفة من أجل مساندة الإنسانية، ودعوة صادقة لكل الأطراف المتنازعة علي اختلاف توجهاتها باحترام وتقديس الروح البشرية، لا سيما الأطفال الذين لن يتمكن هذا العمل من عودتهم إلى الحياة، ولكن قد يتمكن من عودتنا إلى إنسانيتنا".

وتهدف المصممة المصرية من خلال معرضها أيضاً، إلى تسليط الضوء على مليار و600 مليون طفل في العالم، يعيشون في مناطق نزاعات مسلحة وصراعات سياسية، يدفعون ثمنها من أرواحهم، فيما تأمل "كمال" زيادة الوعي الدولي بأوضاع الأطفال، والعمل على حفظ أرواحهم وحقوقهم في حياة آمنة خالية من التهديدات.

جدير بالذكر أن المعرض من تصميم وإخراج فني دار شُشّة كمال للتصميمات الفنية، التي تسعى إلى استخدام الفن والتصميم لخدمة الإنسانية، وهو ما ظهر في مشروعها "النصب التذكاري للإنسانية" الذي افتُتح بمدينة شرم الشيخ على هامش فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم، فيما صُنّف هذا النصب التذكاري كأحد أفضل 5 مشروعات دولية فنية لعام 2021 ضمن منافسات جائزة آرت لاجونا بمدينة فينيس بإيطاليا.