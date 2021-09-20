باليه تنمية المواهب يعرض "بحيرة البجع".. وذوي القدرات الخاصة يتغنون بألحان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلين لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 22 سبتمبر .

على المسرح الكبير يقدم فصل الباليه تدريب الدكتور بسيوني محمد مشاهد من باليه بحيرة البجع إلى جانب عدد من التصميمات الحركية في القالب الكلاسيكي والمعاصر، منها مودرن،، تاراتيلا، الأسباني، مجري، بولندي، فرعوني، صعيدي، نوبي ويختتم الحفل برقصة على أغنية أرفع إيدك .

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يعبر الدارسين بفصل كورال ذوي القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام، والدكتور عمرو حسن عن أنفسهم بمجموعة من أعمال الموسيقى العربية الوطنية والعاطفية، منها: مصر التي في خاطري، مصر إللي بجد، الحدود، بانوراما محمد فوزي، أخر أيام الصيفية، افتح قلبك، سنة الحياة، بحبك يا مصر، خدوا بالكوا دي مصر، الأرض بتتكلم عربي، مطلوب من كل مصري، طوبة فوق طوبة، تعيشي يا بلدي، فيها حاجة حلوة، امسك في حلمك، حلوة يا بلدي، يا حبيبتي يا مصر، حلي ضفايرك، زي ما هي حبها، أغلى اسم، مصر اليوم في عيد، مصر يا أم الدنيا.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون. الكمان الشرقي. واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب اقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة .