محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان محمد عبدالعظيم وفاة المخرج المسرحي محروس عبدالفتاح، صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 57 عاما، مشيرا إلى أن بدايتهما كانت معا في مسرح المدرسة.

الفنان محمد عبدالعظيم في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "المخرج الراحل توفي صباح اليوم، وتقام صلاة الجنازة أمام منزله

في شبرا الخيمة، عقب صلاة الظهر، على أن يتم الدفن في مقابر الأسرة بالمنوفية".

الفنان محمد عبدالعظيم نعى المخرج الراحل عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب "خبر محزن، وفاة الصديق والمخرج المسرحي محروس عبدالفتاح، اللي بدايتنا كانت في مسرح المدرسة مع بعض، مش ناسي حبك واخلاصك للفن وإصرارك على تقديم الجيد، ربنا يرحمك ويغفر لك ويتجاوز عن سيئاتك، وداعا يا صديقي".

المخرج محروس عبدالفتاح دسوقي ولد في 29 سبتمبر 1964 في حي روض الفرج، وبدأ العمل في مسارح الشباب، قبل التوجه إلى التأليف والإخراج، وأخرج في مسرح الطفل مسرحيات "الأميرة المسحورة"، و"أرض الأحلام"، إلى جانب العروض المسرحية "زنزانة لكل مواطن"، و"لعبة الكراسي الموسيقية"، ومسلسلات "فرسان الحكمة" و"حواديت" .