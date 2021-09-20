تغيير مكان جنازة إيهاب خورشيد.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان عمر خورشيد عن تغيير مكان جنازة والده الفنان إيهاب خورشيد، الذي رحل عن عالمنا، أمس الأحد.

وكتب عمر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر".

كان عمر خورشيد، كشف عن مكان وموعد جنازة والده، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن جثمان والده يخرج ظهر الاثنين من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة بعد الصلاة عليه، قبل أن يواري الثرى في مقابر الأسرة.

ولفت إلى أنه لم يتم تحديد موعد العزاء، حيث أن الأسرة تنشغل حاليا في الإجراءات السابقة لدفن والده.

وكان عمر خورشيد، أعلن وفاة والده الفنان إيهاب خورشيد، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض".

إيهاب خورشيد هو نجل الراحل أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي، والمنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، وشقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد.