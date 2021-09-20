كريم قاسم عضو لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان كريم قاسم في مهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط بدورته 37 كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام القصيرة، والذي يُقام في الفترة ما بين 25 وحتى 30 سبتمبر المقبل، ويشاركه في لجنة التحكيم الناقد الألماني توماسي كاسكي، المخرج الإسباني نايرا سانز، والدكتور حسن الروخ أستاذ بالمعهد العالي للسينما بالرباط والمخرجة البوسنية اينا سينديجارفيك.

ومن الناحية الفنية، كان كريم قاسم قد أنهى تصوير مشاهده في مسلسل "جانب مظلم" حيث يقوم ببطولة حلقات عالحلوة والمرة، والذي سيُعرض قريبًا على منصة شاهد vip، ويشارك كريم قاسم البطولة سلمى أبو ضيف يقوم كريم خلال أحداث المسلسل بدور شاب يُدعي يوسف.

وكان للفنان كريم قاسم أعمال درامية سابقة عُرضت على منصة شاهد vip وحصدت العديد من المشاهدات مثل مسلسل "مملكة إبليس" بجزأيه الأول والثاني، والذي عُرض حصريًا ونال إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، وأيضًا "لما كنّا صغيرين" الذي نافس به في موسم رمضان 2020، ومن الناحية السينمائية يُعرض له فيلم ولاد رزق 2 وأيضًا فيلمه سوّاح.

كما يُعرض لكريم قاسم 3 أعمال على منصة نتفليكس وهي فيلمه سواح للمخرج أدولف العسال والذي حصل على أكثر من 20 جائزة في مهرجانات سينمائية مختلفة، وفيلم ليل خارجي للمخرج أحمد عبدالله، والفيلم العالمي The First Line.