أمل رزق تدعو الجمهور لمشاهدة "زقاق المدق" قبل انتهاء عرضها في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

دعت الفنانة أمل رزق الجمهور لمشاهدة العرض المسرحي "زقاق المدق"، قبل انتهاءه، وعودتهم للقاهرة، بعد أسبوع.

ونشرت مقطع فيديو على حسابها على موقع انستجرام، أشارت في تعليقها عليه أنه يتبقى أسبوع واحد فقط وينتهي عرض زقاق المدق في الإسكندرية. المسرحية تعرض في الساعة الثامنة والنصف مساء على مسرح محمد عبدالوهاب.

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.