طفلة أمريكية تعثر على زجاجة بداخلها رسالة يابانية عمرها 37 عاما

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ 11 دقيقة

شهدت ولاية هاواي الأمريكية حدثا غريبا، حيث عثرت طفلة في الولاية على زجاجة تحتوي على رسالة يابانية عمرها 37 عاما.

وذكر موقع “هاواي تريبيون” أن الرسالة التي تعود إلى عام 1984 جرفتها الأمواج إلى هاواي، واكتشفتها طفلة في التاسعة من عمرها.

وألقى طلاب مدرسة ثانوية في اليابان بالرسالة التي تحمل عنوان “تحقيق عن تيار المحيط”، في المحيط كجزء من تجربة علمية.

وتم إلقاء الرسالة في تيار “كوروشيو” بالقرب من جزيرة مياجيما غرب اليابان، كجزء من مشروع مدرسي حول التيارات البحرية.

وتطلب الرسالة المختومة بالداخل، بتاريخ يوليو/ تموز عام 1984، من الشخص الذي يعثر على الزجاجة أن يعيدها إلى مدرسة تشوشي الثانوية.

وبعد 37 عاما عثرت الطفلة آبي جراهام على الرسالة في هاواي بينما كانت في زيارة عائلية إلى شاطئ بالقرب من مدينة هيلو.

يشير هذا الاكتشاف إلى أن الرسالة قطعت طوال هذه العقود 4.350 ميلا، أي حوالي 7 آلاف كيلومتر، بعد أن جرفتها الأمواج.

وأعلنت المدرسة الثانوية في بيان صحفي أنها أطلقت 450 زجاجة في عام 1984، و300 أخرى في عام 1985، وذلك في إطار مسح تيارات المحيط.

وحتى الآن، تم العثور على 51 زجاجة وتمت إعادتها، إلا أن هذه الرسالة هي الوحيدة التي تم العثور عليها منذ عام 2002.