ما هو المشروب التركي الذي حقق عائدات تتجاوز 11 مليون دولار في 8 أشهر؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

سجلت صادرات الشاي التركي عائدات تتجاوز 11 مليون دولار خلال 8 أشهر، وصل خلالها إلى أكثر من 100 سوق عالمي، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بين أكثر الدول المستوردة للشاي التركي.

ذكرت ذلك وكالة “الأناضول” التركية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تركيا حققت عائدات من تصدير الشاي لـ 110 دول، تقدر بـ 11 مليون دولار، خلال أول ثمانية أشهر من عام 2021.

وذكرت الوكالة أن تلك الإحصائيات تم رصدها بواسطة اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود في تركيا.

وبحسب الوكالة، فإن حجم صادرات الشاي التركي تجاوز 3 آلاف طن، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ آب الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن بلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية كانت في صدارة الدول المستوردة للشاي التركي خلال تلك الفترة.