نجل طارق العريان يتعرّض لضرب مبرح في لبنان.. صفع ممثلة مصرية فاعتدى عليه 10 رجال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمر ابن المخرج طارق العريان أثناء تشاجره مع مجموعة من الشبان، أثناء وجوده في أحد المقاهي في لبنان.

ووفق المعلومات المُتداولة، تشاجرت الشابة الّتي كانت ترافق عمر العريان في أحد أماكن السهر ببيروت مع الممثلة المصريّة شيرين ابو العز، فقام عمر بصفع الأخيرة على وجهها.

وما أن صفع عمر طارق العريان الممثلة شيرين أبو العز على وجهها، حتى تعرّض لاعتداء من قبل 10 رجال ما استدعى نقله الى المستشفى، ومن المقرّر أن يتقدّم بدعوى قضائية ضد المعتدين عليه.

وعمر هو ابن المخرج طارق العريان من زيجته الأولى التي كانت في التسعينيات، حيث تزوج من امرأة فلسطينية من مدينة القدس من خارج الوسط الفني تدعى هالة العطال وأنجبت منه ابنه “عمر” سنة 1990.