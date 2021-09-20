بالصور – أنجيلا ميركل دمية على شكل دبة بـ189 يورو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صمم أحد المصانع المتخصصة بصناعة ألعاب الدببة في كوبورغ بألمانيا دمية على شكل دبة للبيع في الأسواق بقيمة 189 يورو، بمناسبة رحيل أنجيلا ميركل عن منصبها كمستشارة لألمانيا.

ويصمم مصنع ألماني منذ قرن دمى الدببة، لكنه بالإضافة إلى ذلك، ويقوم أحياناً بإبتكار دمى على شكل دببة لشخصيات شهيرة حول العالم، حيث صمم في وقت سابق دمى لرؤساء الولايات المتحدة الأميركية، مثل باراك أوباما، وثيودور روزفلت، وأبراهام لنكولن، بالإضافة إلى أحد المستشارين الألمان هيلموت شميدت، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

ونقلت الصحف الألمانية صوراً من التصميم الخاص بميركل، وتظهر دمية “الدبة ميركل” وهي ترتدي سترة حمراء وسروالا أسود، ووضعت يدها بشكل متجاور مثل حركة ميركل الشهيرة.

وقد صُنع من هذه الدمية 500 قطعة فقط بقيمة 189 يورو، وسيتم تقديم إحداها إلى ميركل شخصيا، حيث ستحصل على اللعبة رقم 16، وهي عدد السنوات التي قضتها في منصبها كمستشارة.

وقال مدير مصنع “teddy-fabrik”، مارتن هيرمان: “يعرض المصنع شخصيات ذات مكانة وإسم في العالم في صالة العرض الخاصة به”.

وأشار الى أن: “المصنعون لا يصممون ألعابا للأطفال، بل يصنعون تحفا فنية”، على حد تعبيره.