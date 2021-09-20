محمد عساف يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة: “الدنيا مدارس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق النجم الفلسطيني محمد عساف جمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي، معلناً عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القادمة.

ونشر “محبوب العرب” عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” فيديو كشف من خلاله عن بعض كلمات أغنيته الجديدة دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وتقول كلمات الأغنية بحسب الفيديو الذي نشره محمد عساف: “يا زميل الدنيا مدارس وانت اللي بتختار الفصل”. وعلق “عساف” على الفيديو قائلًا: “شو رأيكم بتنفع هاي تكون عنوان اغنية، انتظرونا قريبا”.

الجدير ذكره أن محمد عساف كان قد زار مؤخرًا متحف مدام توسو في دبي والتقط صورًا تذكارية تجمعه بتمثاله الشمعي الموجود في المتحف. وعلّق على الصور قائلًا: “شكرا ً”.

وقال محمد عساف في تصريحات لبرنامج ET بالعربي عن تمثاله الشمعي: “لكل مجتهد نصيب ولولا تعبي وجهدي خلال السنوات الفائتة لما كان قد تم صنع تمثال شمعي لي وأنا سعيد بهذا الإنجاز”.

وأوضح برنامج ET بالعربي أن التمثال كان يتم العمل عليه منذ العام 2017 وكان القرار أن يتم الكشف عنه بالتزامن مع ذكرى عيد ميلاد محمد عساف الذي صادف في الأول من سبتمبر الماضي.

وقال عساف إنه أعجب بالتمثال الشمعي وأنه يشبهه تماماً وأوضح أن البدلة الرسمية التي تم إلباسها للتمثال هي من بدلاته التي ارتداها في إحدى الحفلات التي أقامها بعد برنامج ” أرب أيدول”.