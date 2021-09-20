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وائل جسار يلتقي الجاليات العربيّة بجولة فنية كندية

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم اللبناني وائل جسار مطلع شهر أكتوبر القادم للإنطلاق بجولة فنية اغترابية في كندا.

ومن المقرر أن يُحيِّ وائل جسار أربع حفلات غنائية في كندا في الثامن والتاسع والخامس عشر والسادس عشر من أكتوبر.

وسيُقدم وائل جسار في حفلاته الغنائية في كندا أشهر أغنياته القديمة والجديدة، إلى جانب بعض الأغنيات الطربية التي يقدّمها عادةً في حفلاته.

الجدير ذكره أن وائل جسار يعود الى الحفلات الإغترابية بعد توقف لأكثر من عامين بسبب جائحة .

على صعيد آخر، يستعد وائل جسار في الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “عيان”، من ألحان محمد يحيى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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