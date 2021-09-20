تيم حسن يرفع منسوب التشويق بصورة جديدة لـ”جبل”: “الهيبة غيّر القاعدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفع النجم السوري تيم حسن منسوب التشويق للجزء الخماس من مسلسل “الهيبة” بعنوان “الهيبة جبل”، من خلال نشر صورة جديدة لشخصية “جبل” عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”.

ووجه تيم حسن رسالة لجمهور “الهيبة” من خلال تعليقه على الصورة، قائلًا: “بالعادة رمضان موسم المسلسلات، وبفضلكن الهيبة غيّر هالقاعدة، شكراً يا احلى ناس، انتظرونا قريباً مع الجزء الخامس والأخير”.

وكان تيم حسن قد كشف مؤخرًا عن البوستر الرسمي الأوّل لمسلسل “الهيبة جبل” عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”. وظهر تيم في البوستر بصورة التقطت له من الخلف وسلاحه معلق على ظهره، وعلّق قائلاً: “قريبًا – الهيبة جبل”.

يُذكر أن فريق العمل يواصل تصوير أحداث المسلسل الجماهيري في لبنان، ويشارك تيم حسن والفنانة القديرة منى واصف في بطولة هذا الجزء، النجم السوري عبد المنعم عمايري، إيميه صيّاح، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لادقاني وغيرهم، وهو من إخراج سامر البرقاوي وإنتاج “صبّاح أخوان”.