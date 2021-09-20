شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شروط هنيدى.. فان دام يستشير جمهوره للموافقة على القتال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعل التحدى بين النجم العالمى فان دام، والنجم محمد هنيدى، على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد إعلان هنيدى تحديه لـ"فان دام" في مباراة قتالية تجمعه معه عند سفح الهرم.

"مازلت عند كلمتى.. مباراة بدون قوانين فى قفص هيل ان سيل بشرط واحد.. إيدك الاتنين يبقوا مربوطين".. هكذا حدد النجم محمد هنيدى شروطه لتحدى النجم العالمى فان دام فى مباراة قتالية عند سفح الهرم.

المعركة الكوميدية لا تزال مشتعلة بين النجمين على مواقع التواصل الاجتماعى، واستشار فان دام جمهوره حول هذه المباراة قائلاً: "تلقيت دعوة جحيم لمحاربة أعظم ممثل كوميدى في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعًا هل يجب أن أقبل التحدى؟"

ورد هنيدى على التعليقات بحساب فان دام عبر "فيسبوك": "نحن رجال أتينا من قعر الجحيم وشكلنا هنرجعله تانى"، ليسخر فاندام منه بصورة من فيلمه "وش إجرام" مصحوبة بتعليق: "كم هو خطير أستاذ هنيدى".

المعركة بدأت منذ أيام بعدما نشر فان دام صورة له أمام الأهرامات ليتدخل هنيدى قائلا: "مستر فاندام أدعوك لمباراة تحت سفح الأهرامات لنحسم من الأعظم فينا محيى الشرقاوى أو فان دام"، فى إشارة إلى شخصية محيى الشرقاوى التى قدمها فى فيلم "فول الصين العظيم".