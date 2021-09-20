صوفينار تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل فيلمها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هايدي ثابت:

تستعد الراقصة الأرمنية صوفينار، لتصوير فيلمها الجديد التي وقعت عقده خلال الأيام الماضية.

وقالت صوفينار، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أكثر ما جذبني للموافقة على هذا الفيلم إني سوف أقدم شخصية جديدة عليّ تماما لم أقدمها من قبل"، لافتة إلى أنها بطلة العمل.

وأكدت أن "دورها محوري في هذا الفيلم ولن يتوقعه أحد، وسوف يكون مفاجأة للجميع"، مشيرة إلى أنها تستعد للسفر خلال الفترة المقبلة حيث تقوم بتصوير كل مشاهدها في دبي الإماراتية، موضحة أن الفيلم إنتاج مصري خليجي.

وعلى جانب آخر؛ أشارت إلى أنها تقوم حاليا بالتجهيز لكليب جديد وسوف يتم طرحه قريبا.

وكانت صوفينار، حلت ضيفة على برنامج "شيخ الحرة والجريئة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع المخرجة إيناس الدغيدي في رمضان الماضي، وكشفت أنها تبلغ من العمر 37 عاما، مشيرة إلى أنها أغلى راقصة في مصر والعالم العربي، دون أن تفصح عن أجرها.