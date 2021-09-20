معركة كلامية بين محمد هنيدي وفان دام والأخير يقبل التحدي!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2021 10:37 صباحًا

اشتعلت في الساعات القليلة الماضية المعركة الكلامية بين الفنان المصري محمد هنيدي، ونجم الأكشن العالمي جان كلود فان دام، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان هنيدي تحديه لفان دام في مباراة قتالية تجمعه معه “تحت سفح الهرم”.

آخر فصول تلك المعركة كانت عند رد فان دام، على تحدي هنيدي قائلاً: “تلقيت دعوة جحيم لمحاربة أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعا، هل يجب أن أقبل التحدي؟”.

ليرد هنيدي على الفور، عبر حسابه على “فيسبوك”، قائلاً: “نحن رجال أتينا من قعر الجحيم وشكلنا هنرجعله تاني”، ليسخر فان دام منه بصورة من فيلمه “وش إجرام”، مصحوبة بتعليق :”كم هو خطير أستاذ هنيدي”.

وكانت البداية عندما انتشرت صورة عبر مواقع التواصل، جمعت ثلاثى الأكشن، البلجيكي جان كلود فان دام، والصيني جاكي شان، والهندي شارو خان، ووصفت هذه الصورة بأنها “صورة تشع فخامة غير محدودة”، ليتدخل هنيدي ويرد، من خلال نشر صورة جمعته بنجوم الأكشن والكوميديا في مصر: كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولى الدين، قائلا: “صورة تشع أكثر”.

ليرد فان دام على هنيدي مازحا: “استعد للتحدى القتالى، أليس كذلك يا سيد شرقاوى”، في إشارة إلى شخصية محى الشرقاوي، التي قدمها هنيدي فى فيلم “فول الصين العظيم”.

وقبل محمدم هنيدي تحدي فان دام إذ نشر صورة له في أحد مشاهد فيلم “فول الصين العظيم”، وبجانبها صورة لـ فان دام، وعلق عليها: “مازلت عند كلمتي.. مباراة بدون قوانين.. في قفص هيل ان سيل.. بشرط واحد.. إيدك الاتنين يبقوا مربوطين”.

وبعدها بساعت نشر محمد هنيدي صورة من فيلمه “وش إجرام”، وعلق عليها قائلا: “لو العركة ابتدت هتزعل”، في إشارة إلى فان دام.