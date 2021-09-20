﻿من غير حمالة صدر – نسرين طافش تتجاوز المحظور وتثير غرائز الشباب

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بمن غير حمالة صدر – نسرين طافش تتجاوز المحظور وتثير غرائز الشباب بقوامها الفتان.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة السورية نسرين طافش، بعد لحظات من نشرها على حسابها.

حيث نشرت الفنانة الصورة من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها الرواد على نطاق واسع.

ظهرت نسرين طافش من خلال الصورة وهي ترتدي فستان طويل منقوش بالورد بدون حمالة صدر مع ظهر مفتوح يظهر أنوثتها الطاغية.

وعلقت على الصورة قائلة: “أنا لست افكاري ولست مشاعري ولست مفاهيمي ولست تجاربي ولست محتوى حياتي، بل انا الحياة، انا الفضاء الذي يحدث به كل شي انا الوعي، انا الان أنا الكينونة”.

ونالت الصورة اعجاب الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الذين امطروها بكلمات من الغزل والاعجاب.