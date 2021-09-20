بالصور – عضلة محمد صلاح تلفت الأنظار.. تُشبه أجنحة الطيور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لفت لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح الأنظار في خلال مباراة فريقه ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنكليزي الممتاز أمس السبت.

وما لفت أنظار المتابعين وأثار حيرتهم هو العضلة على جانبي صدر محمد صلاح تشبهان أجنحة الطيور ظهرتا عندما خلع قميصه احتفالاً بالهدف الذي سجّله.

والتقط الصورة مصوّر وكالة فرانس برس بول إليس خلال المباراة التي جرت على أرض ملعب أنفيلد. وبعدما شكّك البعض في صحّة الصورة، تبيّن أنّ هذه العضلة تُعرف علمياً باسم “Serratus anterior muscle” أو “العضلة المنشارية الأمامية” وهي تصل عظام الكتب بالضلوع الثمانية العليا.

وظهور هذه العضلة وبروزها بهذا الشكل هو دليل على خضوع صلاح لتمارين شاقة للكتف والصدر والبطن.